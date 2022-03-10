Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu - Son Dakika
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Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu

10.03.2022 11:29
Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa'da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği" ifade edildi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu - Son Dakika


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