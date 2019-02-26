Rusya'dan Venezeula'ya Saldırı Hazırlığı Açıklaması
1 saat önce
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını açıkladı.
Rusya
Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev
, ABD
'nin Venezuela
'ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını açıkladı.
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Maduro'yu devirmek için ordunun Porto Riko
ve Kolombiya
'ya yerleştirildiğini vurguladı. Patrushev, "Porto Riko ve Kolombiya'ya özel birlikler yerleştirildi. Venezuela, ABD'nin insani yardımlarını reddetti. Çünkü ABD'nin Venezuela'yı devirmeye hazır olduğunu biliyor" açıklamasını yaptı.
Kolombiya ve Brezilya
'dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon, Cumartesi günü Venezuela'ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmış, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
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