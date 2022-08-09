Putin ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudi Ajansı meselesini görüştü - Son Dakika
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Putin ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudi Ajansı meselesini görüştü

09.08.2022 13:55
Putin ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudi Ajansı meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) Rusya'daki işleyişi ile ilgili sorunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) Rusya'daki işleyişi ile ilgili sorunu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Yahudilerin, Rusya'nın sosyal ve kültürel hayatında "olumlu rol" oynadığı vurgulandı.

JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin işleyişiyle ilgili sorunun da ele alındığı görüşmede, bu soruna dair iki ülkenin ilgili kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

İsrail ile Rusya arasında "Yahudi Ajansı" gerginliği

Rusya Adalet Bakanlığı, geçen ay İsrail'in kuruluşunda da önemli rol oynayan İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, JAFI'nın Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Moskova'nın JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Rus mahkemesi, 28 Temmuz'da JAFI'nin ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesiyle ilgili duruşmanın 19 Ağustos'ta yapılmasına karar vermişti.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929'da kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin, Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

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BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz
Kaynak: AA

Vladimir Putin, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudi Ajansı meselesini görüştü - Son Dakika

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