Rusya ve Kazakistan, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yapıyor - Son Dakika
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Rusya ve Kazakistan, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yapıyor

19.08.2022 17:54
Rusya ve Kazakistan, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan ile Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan ile Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, ülkesinin, Kazakistan'ın ticari ve ekonomik ortakları arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

"İkili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 34,4, bu yılın ilk beş ayında da yaklaşık yüzde 9 arttığını" belirten Putin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünün ekimde kutlanacağını dile getirdi.

Putin, bu kapsamda etkinlikler planlandığını belirterek, "Dışişleri ve Savunma bakanlıklarımız, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar dahil çeşitli etkinliklerin hazırlığını yapıyor." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "İş birliğimizin geleceği hakkında karamsar tahminlerde bulunmak için herhangi bir neden yok." diye konuştu.

Ülkesinin bu yıl Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) başkanlık ettiğine dikkati çeken Tokayev, Putin'in ekimde yapılması planlanan BDT zirvesine katılacağı umudunu paylaştı.

Tokayev, "Ayrıca Kazakistan ve Rusya, dünyanın en uzun kara sınırına sahip. Bu sınır tamamıyla belirlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Kazakistan, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yapıyor - Son Dakika

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