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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında "gürültü" çıkardığını söyledi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında "gürültü" çıkardığını söyledi

18.02.2022 16:33

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin jeopolitik çıkarlarını destekleme amacıyla Ukrayna etrafında "gürültü" çıkarttığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin jeopolitik çıkarlarını destekleme amacıyla Ukrayna etrafında "gürültü" çıkarttığını belirtti.

Lavrov ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki duruma değinen Lavrov, "Son günlerde bölgeden gelen haberlerden endişeliyiz. Minsk anlaşmalarınca yasaklanan silahların kullanımıyla çatışmalar hızlı şekilde arttı." dedi.

Yunan Bakan Dendias'ın " Türkiye'nin, gözler başka mevzularda olduğunda yasa dışı taleplerde bulunduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Nikos, gözlerin başka mevzularda olduğunu söylerken herhalde Ukrayna'yı kastetti. Bu durumda, şikayetleri Batılı müttefiklerinize iletmelisiniz. Çünkü herkesin gözü, Batı'nın jeopolitik çıkarlarını savunmak amacıyla boş yerde çıkardığı gürültüdedir." diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki tartışmalı konuların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, konuyla ilgili çözüm sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs meselesine de değinen Lavrov, bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Güvenlik konularının diyalog aracılığıyla çözülmesi gerekiyor"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Avrupa'da güvenliğin sağlanmasının önemine işaret ederek, "Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili konuların diyalog aracılığıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerekiyor." dedi.

Dendias, Ukrayna'daki durumla ilgili şunları kaydetti:

"Gerilimin acilen düşürülmesi gerekiyor. Tüm tarafların Minsk anlaşmalarını uygulamasından yanayız. Ukrayna'daki çatışmalarda kazanan taraf olmayacak. Sonunda herkes kaybedecek. Bunu birçok kez vurguladık."

Bakan Dendias, Kıbrıs meselesiyle ilgili ise BMGK'nin kararları çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında gürültü çıkardığını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında gürültü çıkardığını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında gürültü çıkardığını söyledi

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında 'gürültü' çıkardığını söyledi - Son Dakika


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