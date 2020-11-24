Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanın telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ, Suriye, Basra Körfezi, Yemen ve Afganistan'daki durum ele alındı.

İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı konusu dahil Rusya ve İran'ın uluslararası platformlardaki iş birliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, anlaşmanın bütün hükümlerinin tüm katılımcı ülkeler tarafından uygulanması ilkesine bağlılık teyit edildi.

Ayrıca görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.