Rusya, Herson kentine hava saldırısı düzenledi: 8 kişi ödlü, 58 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya, Herson kentine hava saldırısı düzenledi: 8 kişi ödlü, 58 kişi yaralandı

24.12.2022 17:49

Rus ordusu, geçtiğimiz ay çekildiği Ukrayna'nın Herson kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 10. ayda devam ediyor. Rus ordusu, kasım ayında çekildiği Herson'un kent merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bazı konutlarda ve idari binalarda hasar meydana gelirken, yollardaki bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı

"BU BİR TERÖRDÜR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, bölgede askeri tesis bulunmadığını vurgulayarak, "Sosyal medya platformları büyük ihtimalle bu fotoğrafları 'hassas içerik' olarak işaretleyecek. Ancak bu hassas içerik değil, Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı" ifadelerini kullandı. Olayı "terör saldırı" olarak nitelendiren Zelenskiy "Bu bir terördür, korkutma ve zevk için öldürmedir. Dünya, nasıl bir kötülüğe karşı savaştığımızı görmeli ve anlamalı" dedi.

Kaynak: İHA
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Ukrayna, Herson, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Herson kentine hava saldırısı düzenledi: 8 kişi ödlü, 58 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Herson kentine hava saldırısı düzenledi: 8 kişi ödlü, 58 kişi yaralandı - Son Dakika
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