Son Dakika Haberleri: -Rusya, İran ve Azerbaycan devlet başkanları Soçi'de bir araya gelecek
Son Dakika Politika Haber

-Rusya, İran ve Azerbaycan devlet başkanları Soçi'de bir araya gelecek

1 saat önce

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev, Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Soçi şehrinde bir araya geleceğini açıkladı.

-Rusya, İran ve Azerbaycan devlet başkanları Soçi'de bir araya gelecek, System.String[]
Rusya'nın Kuzey Kafkasya'dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev, Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Soçi şehrinde bir araya geleceğini açıkladı.

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Kuzey Kafkasya'dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ağustos ayında Soçi'de bir araya geleceğini ifade etti. Toplantının en üst düzeyde gerçekleşeceğini ifade eden Chebotarev, toplantının en önemli konusunun Kuzey- Güney ulaşım hattı olacağını belirtti.

Chebotarev, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun stratejik öneme sahip olduğunu ve yalnızca projeye dahil ülkeler için değil aynı zamanda tüm dünya topluluğu için de gerekli olduğunu savundu. Chebotarev, bu ulaşım koridoru ile ticaret alanının genişleyeceğini söyleyerek, "Koridorun güneyden kuzeye, kuzeyden güneye mallar daha ucuz ve daha konforlu halde taşınacak" ifadelerini kullandı.

Sergey Chebotarev, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun amacının Kuzey Avrupa ile Güney Doğu Asya arasında bağ kurmak olduğunu ifade ederken ayrıca proje dahilinde İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki demiryolu hatlarının birleştirileceğini söyledi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Soçi, Azerbaycan, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez! Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: -Rusya, İran ve Azerbaycan devlet başkanları Soçi'de bir araya gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]