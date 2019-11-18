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Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti
6 saat önce
Rusya'nın bu adımı Ukrayna'nın doğusunda beş yıldır süren çatışmanın çözümü için Paris'te yapılacak zirve öncesinde önemli bir adım olarak görülüyor
Rusya geçen yıl Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'nda el koyduğu üç gemiyi Ukrayna'ya iade etti. Rusya'nın bu adımı Ukrayna'nın doğusunda beş yıldır süren çatışmanın çözümü için Paris'te yapılacak zirve öncesinde önemli bir adım olarak görülüyor.
Gemilerin geri verilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' adlı savaş gemilerinin Rus sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle elde kanıt olarak tutulmasına artık ihtiyaç kalmadığını ve Ukrayna'ya teslim edildiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:49
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