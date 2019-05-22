Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın
7 saat önce
Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:37 Kaynak: AA
Kupası finalinde Lokomotiv Moskova
, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rusya Samara'da 2018 FIFA Dünya Kupası
için özel olarak inşa edilen Samara Arena'da oynanan final maçında, Lokomotiv Moskova ile Ural karşılaştı.
Lokomotiv Moskova, 27'nci dakikada Dmitri Barinov'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Rusya Kupası'nı kazandı.
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