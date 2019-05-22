Son Dakika Haberleri: Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın

Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın

7 saat önce

Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın, System.String[]
Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Rusya Samara'da 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak inşa edilen Samara Arena'da oynanan final maçında, Lokomotiv Moskova ile Ural karşılaştı.

Lokomotiv Moskova, 27'nci dakikada Dmitri Barinov'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Rusya Kupası'nı kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:37 Kaynak: AA
2018 Dünya Kupası, Lokomotiv Moskova, Rusya Federasyonu, Spor
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