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Putin: Türkiye ile çok sayıda ilginç projemiz ve ortak çalışmamız var - Son Dakika

Putin: Türkiye ile çok sayıda ilginç projemiz ve ortak çalışmamız var

Türkiye ile ortaklığın en yüksek düzeyde olduğunu ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayandığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Putin, söz konusu temaslarda ikili ilişkilerle ilgili tüm önemli konuların ele alındığını dile getirdi.

05.12.2023 - 07:57,  Güncelleme: 08:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda, aralarında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de bulunduğu, Rusya'da göreve başlayan 21 ülkenin büyükelçisini kabul ederek, güven mektuplarını aldı, diplomatları tebrik etti.

"TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞIMIZ EN YÜKSEK DÜZEYDE"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, "Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayanıyor. Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı" diye konuştu.

"ERDOĞAN İLE TEMASLARDA TÜM ÖNEMLİ KONULARI ELE ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Putin, söz konusu temaslarda ikili ilişkilerle ilgili tüm önemli konuların ele alındığını dile getirdi. Putin, şunları söyledi; "Enerji sektöründe Rus-Türk işbirliğinin gerçekten stratejik olduğunu özellikle belirtmek isterim. Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu), Türkiye'de ilk nükleer Akkuyu santralini inşa etmeye devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA İLGİNÇ PROJEMİZ VAR"

Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğal gaz sektöründe yakın işbirliği oluşturuldu. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Putin: Türkiye ile çok sayıda ilginç projemiz ve ortak çalışmamız var - Son Dakika
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