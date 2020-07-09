Rusya'nın 13 ülkeye uçuşları yeniden başlatacağı iddia edildi - Son Dakika

Rusya'nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya aldığı uçuşları 13 ülkeye yeniden başlatmayı planladığı iddia edildi.



Rusya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurtdışı uçuşları askıya alınmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun 13 ülkeye uçuşları yeniden başlatacağı iddia edildi. Ülkeler arasında Norveç, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Polonya, Hollanda, Macaristan, Almanya, Moğolistan, Çin, Vietnam, Sri Lanka ve İtalya'nın yer aldığı öne sürüldü. Rus turistlerin yaz tatili için en çok tercih ettiği ülke olan Türkiye'ye ise listede yer verilmedi. Söz konusu olan 13 ülkeye uçuşların yeniden başlatılacağına dair henüz resmi bir karar açıklanmadı.



Öte yandan Rusya'da toplam korona virüs vaka sayısı 707 bin 301'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 843'e ulaştı. - MOSKOVA