Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi, ülkesinin Kosova'yı tanımayacağını söyledi - Son Dakika

Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandır Botsan-Harçenko, ülkesinin Kosova'yı tanımayacağını ifade etti.

Sırbistan Insajder televizyonuna konuşan Harçenko, Rusya'nın Kosova konusundaki politikasının değişmediğini, Sırbistan'ın da Rusya'ya yaptırım uygulamama hususundaki tavrının devam edeceğini düşündüklerini belirterek, Moskova'nın Kosova'yı tanımayacağını söyledi.

Harçenko, "Kosova meselesi, Rusya ile Sırbistan'ın dostane ve kardeşçe iş birliğinin temel bir meselesidir. Rusya'nın bu konudaki tutumunu değiştirebileceğine dair hiçbir işaret yoktur." diye konuştu.

Putin'in Donbas için Kosova örneğini vermesi Sırbistan'da tepkiyle karşılanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını "işgal" olarak tanımlaması üzerine Uluslararası Adalet Divanının "toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı" maddesine atıfta bulunmuştu.

Putin, Kosova'nın bağımsızlığını Batılı ülkelerin tanıdığını ve bunun uluslararası mahkemenin kararı olduğunu belirterek, Kosova'nın Donbas'a örnek teşkil ettiğini söylemişti.

Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesi için Kosova örneğini vermesi Sırbistan'da tepkiye neden olmuştu.

Ülkede iktidara yakın gazeteler, Putin'in Moskova'da Guterres ile görüşmesinde, Donbas için Kosova'nın bağımsızlığını örnek göstermesini sert bir dille eleştirmişti.

Bazı yerel gazetelerde konuyla ilgili haberlere, "Putin Kosova üzerine oynuyor", "Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı", "Donbas için Kosova'yı sattı", "Kartlar açıldı, sadece menfaat", " Saraybosna, Priştine ve Zagreb'de kutlamalar" başlıkları atılmıştı.