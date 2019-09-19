Son Dakika Haberleri: Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'dan İdlib tasarısı eleştirisi
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'dan İdlib tasarısı eleştirisi

36 dakika önce

Rusya'nın Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BMGK'ye sunulan İdlib tasarını eleştirerek, "İdlib'te terörizmi yenilgiden kurtarmak ve İdlib'te yaşananlara dair Rusya ve Suriye'yi suçlamak isteniyor" dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'dan İdlib tasarısı eleştirisi, System.String[]

Rusya'nın Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BMGK'ye sunulan İdlib tasarını eleştirerek, "İdlib'te terörizmi yenilgiden kurtarmak ve İdlib'te yaşananlara dair Rusya ve Suriye'yi suçlamak isteniyor" dedi.


Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden tasarı Çin ve Rusya tarafından reddedildi. Konseyde konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya sunulan yasa tasarısına ağır eleştirilerde bulundu. Rusya'nın Daimi Temsilcisi Nebenzya, tasarıyı hazırlayanlar ülke temsilcilerini hedef göstererek, "Bu taslağın içeriği ve bu taslağın hazırlanma amacı kesinlikle gerçekte yapılmak isteneni gösteriyor. İdlib'te terörizmi yenilgiden kurtarmak ve İdlib'te yaşananlara dair Rusya ve Suriye'yi suçlamak isteniyor. Taslağı hazırlayanlar terörist gruplarla savaşma gerçeğini görmezden geliyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Daimi Temsilcisi Nebenzya bunun yanı sıra, defalarca bölgede bulunan teröristlerin hareketliliğine ve saldırılarına dair uydu görüntülerini BM'ye sunduklarını söyleyerek birçok ülkenin bu uyarıları dikkate almadığını savundu.


12 ülke kabul oyu kullandı


BMGK'da gerçekleşen oylamada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Kuveyt, Fildişi Sahili, Peru, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Endonezya'nın oluşturduğu 12 ülke tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Oylamada tek çekimser oy kullanan ülke ise Ekvator Ginesi oldu. Öte yandan tasarı Rusya ve Çin'in vetosuyla rafa kalktı. - MOSKOVA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, İdlib, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
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