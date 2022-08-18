Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı

18.08.2022 22:39
Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı

Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesindeki bir mühimmat deposunda yangın çıktı.

Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesindeki bir mühimmat deposunda yangın çıktı.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede Timonovo ve Soloti köyleri yakınındaki mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Gladkov, her iki köyün sakinlerinin tahliye edildiğini ifade etti.

Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, yangının sebebinin araştırıldığını vurguladı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda 16 Ağustos'ta yangın çıkmış, yangınla mühimmatların patladığı belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı olayı "sabotaj" olarak nitelendirmişti.

YORUMLAR
500
Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli Zelenskiy: 'Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi' Zelenskiy: 'Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi'
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:44 İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 22:39:12. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement