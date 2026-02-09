Rusya'nın Hava Saldırılarında 3 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
Rusya'nın Hava Saldırılarında 3 Ölü, 14 Yaralı

09.02.2026 12:11
Ukrayna'ya düzenlenen Rus hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'ya hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Ukrayna'ya yönelik 11 "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 149 insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, 116 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, bazı İskender-M balistik füzeleri engellendi ve hedeflerine ulaşamadı." ifadeleri yer aldı.

"Saldırılar nedeniyle 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı"

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Odessa kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişinin öldüğü aktarılarak, "Mevcut bilgilere göre 2 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun Harkiv bölgesine düzenlediği hava saldırısına dikkat çekilen açıklamada, 10 yaşındaki bir çocuğun annesiyle hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte gece saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

