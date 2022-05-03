Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 220 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 220 çocuk hayatını kaybetti

03.05.2022 11:48
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 220 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 220 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 220 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta, sivil can kayıpları da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki saldırılarından 626'dan fazla çocuk etkilendi. Resmi verilere göre, 220 çocuk hayatını kaybetti ve 406'dan fazla çocuk da yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, rakamların son veriler olmadığı, kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Başsavcılık verilerine göre, Donetsk bölgesinde 139, Kiev bölgesinde 115, Harkov bölgesinde 95, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 45, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev'de 16 çocuk saldırılardan etkilendi. Rusya'nın saldırıları sonucunda 118'i tamamen yıkılmış olmak üzere toplam bin 584 eğitim kurumu da zarar gördü.

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Rusya Federasyonu, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 220 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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