Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok Balkan ülkesinde protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok Balkan ülkesinde protesto edildi

26.02.2022 00:16
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok Balkan ülkesinde protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı Bosna Hersek, Slovenya ve Karadağ'da protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı Bosna Hersek, Slovenya ve Karadağ'da protesto edildi.

Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da, öğle saatlerinde toplanan insanlar saldırıya tepki gösterdi. Göstericiler Bosna Hersek ve Ukrayna bayrakları açarak barış mesajları veren sloganlar attı.

Katılımcılardan Ukraynalı Lesia, AA muhabirine, tüm ailesinin Ukrayna'da bulunduğunu ve çok zor durumda olduklarını belirterek "Bosna Hersek halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bosnalılar bizi gerçekten anlıyorlar. Bosna Hersek'in ve dünya toplumunun desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana ve Maribor kentinde protestolar gerçekleştirildi.???????

Ljubljana Modern Galeri binasının önünde toplanan bin kadar protestocu, Avrupa'yı yardıma çağıran ve savaşa son verilmesini isteyen ifadeler içeren pankartlar açtı, şarkılar söyledi. Protestoculardan Slovenya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları da katıldı.

Karadağ'ın Başkenti Podgorica'da Ukrayna Büyükelçiliğinin önünde Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Protestoda Ukrayna ve Karadağ bayrakları açıldı ve "Ukrayna'ya özgürlük", "Zafer Ukrayna'nın", "Yaşasın Ukrayna ve Karadağ dostluğu", "Rus saldırganlığına son", "Ukrayna'yı seviyoruz" pankartları açıldı.

Toplananları temsilen konuşan Milos Djurickovic, Ukrayna halkının Rusya'nın saldırganlığı ve işgali nedeniyle acı çektiğini dile getirerek "Onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için toplandık. Özgürlük için verdikleri mücadelede onlara tam destek veriyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp Putin adına özür diledi Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp Putin adına özür diledi İtalya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi İtalya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Protesto, Karadağ, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok Balkan ülkesinde protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
23:15 Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 00:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok Balkan ülkesinde protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement