Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.
Rusya
Savunma Bakanlığı, Afganistan
Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık, resmi internet sitesinden Afganistan'daki çalışmalarını; askerlerin öykülerini de paylaştı. Açılan arşivdeki belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin de bulunduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı
da, arşivdeki belge, araç ve malzemelerin bir bölümünü Kaluga şehrinde sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:58 Kaynak: DHA
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