Son Dakika Haberleri: "Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor"
Son Dakika Güncel 'Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor'

"Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya ile Türkiye arasında temasların sürdüğünü belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya ile Türkiye arasında temasların sürdüğünü belirtti.

Peskov, gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Operasyonla ilgili Rusya ile Türkiye arasında farklı düzeylerde temas olduğunu ifade eden Peskov "Rusya ve Türkiye yönetimi arasında temas gerçekleşiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında operasyon öncesinde yapılan telefon görüşmesini hatırlatan Peskov, iki ülke dışişleri bakanları arasında da temasın bulunduğunu aktardı.

Peskov, Suriye'deki mevcut durum ve Şam yönetimine ait askeri birliklerin Türk ordusunun operasyon yaptığı bölgeye hareket etmesi ile ilgili Rusya'nın pozisyonu hakkında değerlendirmede bulunarak, "Bazı temasların ve belirli anlaşmaların bulunduğu ile ilgili açıklamaları gördünüz. Buna başka bir şey ilave edemem. Rusya'nın yaklaşımlarına ilişkin yeni bir şey yok." diye konuştu.

Siyasi çözüm sürecini etkileyecek ve gerginliği tetikleyecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Rusya'nın pozisyonu hiçbir şekilde değişmedi. Bu çok iyi bilinen ve değişmeyen bir pozisyon." dedi.

Peskov, Suriye'deki Rus askeri üssünde terör örgütü YPG/ PKK ve Esed rejimi arasında müzakere yapılıp yapılmadığı sorusuna ise cevap vermedi.

Barış Pınarı Harekatı, Dmitriy Peskov, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu
Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Son dakika: ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]