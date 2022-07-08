Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya

08.07.2022 20:51

Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım yapılmasına olanak sağlayan mekanizma süresinin 12 ay daha uzatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti. Böylelikle, Cilvegözü sınır kapısı 10 Temmuz itibariyle insani yardımlara kapanacak. Kararla birlikte Suriye'nin kuzey batısında 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle burun buruna gelebilir.

Rusya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye insani yardım yapılmasına karşı çıktı. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan insani yardımların 12 ay daha uzatılmasını veto etti.

10 TEMMUZ'DA GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyordu. Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

BMGK TARAFINDAN YENİLENMESİ GEREKİYOR

Sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmanın, BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor. Norveç ve İrlanda'nın sunduğu ve Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda, Cilvegözü sınır kapısının bir yıl daha açık kalması öneriliyordu.

Son Dakika: Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının 12 ay uzatılmasını veto etti

RUSYA, YARDIMLARIN REJİM KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDEN YAPILMASINI İSTİYOR

Ancak Rusya sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin sadece 6 ay uzatılması ve yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılmasını istiyordu.

13 ÜLKE DESTEK VERDİ

Karara 15 üyeli konseyde 13 ülke destek verirken, Rusya kararı veto etti, Çin ise çekimser oy kullandı. BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

SINIR KAPISI İNSANİ YARDIM GEÇİŞLERİNE KAPANACAK

BM Güvenlik Konseyi 10 Temmuz'da aksi yönde bir karar alamazsa, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısı kullanılamayacak ve ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

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Son dakika haberi... Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti Son dakika haberi... Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin... Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin...

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Son Dakika Güncel Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
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