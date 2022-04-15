Rusya: Ukrayna'nın 132 uçak ve 105 helikopterini yok ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'nın 132 uçak ve 105 helikopterini yok ettik

15.04.2022 21:45
Rusya: Ukrayna'nın 132 uçak ve 105 helikopterini yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 132 uçak, 105 helikopter ile 2 bin 224 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 132 uçak, 105 helikopter ile 2 bin 224 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna silahlı güçlerin Kahov Hidroelektrik Santrali'ne füze saldırısını önlediğini ileri süren Konaşenkov, bu kritik tesisin Dinyeper Nehri'nin akışının düzenlenmesini, Herson bölgesine elektrik tedarikinin yanı sıra güney Ukrayna'nın tarım bölgelerine ve Kırım'ın kuzey bölgelerine su temin ettiğini aktardı.

Konaşenkov, baraja atılan Toçka-U füzelerinin havada vurulduğunu ve parçalarının Novoya Kahovka yerleşim yerine düşerek bir kadın ve bir çocuğu yaraladığını söyledi.

Bir gün içinde yüksek hassasiyetli füzelerle 10 Ukrayna askeri hedefinin vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, bunlar arasında bazı birlikler, silahlar ve cephanelikler olduğunu dile getirdi.

Rus hava kuvvetlerinin gün içinde 6 Ukrayna askeri nesnesini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait, 132 uçak, 105 helikopter, 245 hava savunma füze sistemi, 457 insansız hava aracı, 2 bin 224 tank ve zırhlı araç, 251 çok namlulu roketatar, 971 obüs ve havan topu, 2 bin 123 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna, Rusya, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'nın 132 uçak ve 105 helikopterini yok ettik - Son Dakika


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