Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki cezaevine uyuşturucu madde taşımak amacıyla kullanılan kedi, cezaevi görevlileri tarafından yakalandı.
Yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan 17 numaralı cezaevi yetkilileri, kedinin üzerinde tespit edilen iki adet el yapımı kumaş tasma içerisinde yasaklı maddelerin yer aldığını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda, tasmadaki maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı.
Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınmasının ardından sağlık durumu kontrol edilen kedinin doğaya salındığı bildirildi.
Son Dakika › Nijniy Novgorod › Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı - Son Dakika
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