Rutte ve Zelenskiy\'den Enerji ve Savaş Görüşmesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rutte, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki enerji durumunun yanı sıra Rusya'nın saldırılarının yol açtığı ağır insani acıları ele aldıklarını kaydeden Rutte, aynı zamanda savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları görüştüklerini bildirdi.

Rutte, "Ukrayna'nın bugün kendini savunabilmesi ve nihayetinde kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyduğu hayati desteği almaya devam etmesini sağlamaya kararlıyız." mesajını verdi.