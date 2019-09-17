Rüzgar durdu, balık bollaştı

Bandırma'dan Anadolu'ya balık sevkıyatı hız kazandı

"Lambalı avlanmanın etkisi fazla olmaz"

BALIKESİR - Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir süredir hakim olan rüzgarlı havalar yerini sakinliğe bırakınca balık tekneleri de daha bol balıkla limana demir attı.

Bandırma'da 1 Eylül'de sona eren balık avlama yasağının ardından 17 gün geçmesi ile birlikte hem denizden çıkan balık miktarı artmaya hem de fiyatlar düşmeye başladı. Bir süredir Bandırma Körfezi ve açıklarda hakim olan rüzgarlı havalar nedeniyle istedikleri av rekoltesini elde edemeyen balıkçılar, rüzgarın hız kesmesi ile "Vira Bismillah" diyerek açıldıkları avdan bol miktarda balıkla döndü.

Balıkçılara cömert davranan Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçılar yüzlerce kasa hamsi, istavrit, sarıkanat, marya ve sardalya ile limana dönüş yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Bandırma Balık Hali'ne bugün 650 kasa hamsi, 650 kasa sardalya, 100 kasa istavrit ve 200 kasa da marya balığı gelirken, hamsinin kasası 210-230 TL, sardalya balığının kasası 60-70 TL, istavrit'in kasası 125-200 TL arasında alıcı buldu.

Balıkçılar havaların rüzgarsız olması ve balığın bollaşması halinde fiyatların düşmeye başlayacağını belirtirlerken, Bandırma Balık Hali'nde Anadolu illerine gien çok miktarda balık olduğunu ve bu sevkıyatın fiyatların düşmemesinde önemli bir etken olduğunu ifade ettiler.

Bandırma Balık Hali esnaflarından Soner Koçoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, " Denizimizde rüzgar etkisini kaybedince sardalyada bugün bolluk yaşandı. Dün sardalyanın kasası 140-150 TL iken, bugün 60-70 TL'den satılıyor. Halkımız bugün ucuz sardalya yiyecek. Hamsi az miktarda olduğu için fiyatları halen yüksek. Ama havaların bu şekilde gitmesi ile birlikte balık fiyatları düşecek" dedi.



Koçoğlu : Lambalı avlanmanın etkisi fazla olmaz

Koçoğlu, 15 Eylül itibarıyla denizlerde başlayan lambalı avlanma dönemi için de açıklamalarda bulunarak, " 5-6 tane lamba yakarsanız bunun adı katliamdır ama kayık başına tek lamba yakarsanız bu bir katliam olmaz. Zaten balık az, ay'ın oluşturduğu aydınlıkta da fazla balık toplanmadığı için kısıtlı sayıda balık geliyor. 70-80 kasa balık geliyor. Bu da Türkiye'ye yetmiyor tabi. Fiyatların da yükselmesinin başlıca nedenlerinden biri bu" dedi.

Koçoğlu, lambayla avlanmanın başlamasının balık avına çok bir etkisi olmayacağını da ifade ederek, "Amaç burada parça balıkları bir yere toplamaktır. Etkisi fazla olmaz. O da az miktarda olur. Ay ışığı olduğu için lambanın da çok faydası olmuyor burada" diye konuştu.