Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz" dedi.



Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz. Kaybettiğimizde bile yanımızda olduğunuzu hissetmek çok güzel, teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL