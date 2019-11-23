Son Dakika Haberleri: Ryan Donk: "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz"
Son Dakika Spor Ryan Donk: 'Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz' - Son Dakika Spor

Ryan Donk: "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz"

6 saat önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz.

Ryan Donk:

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz" dedi.


Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Daha çok savaşmalı daha çok istemeliyiz. Kaybettiğimizde bile yanımızda olduğunuzu hissetmek çok güzel, teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Ryan Donk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:24 Kaynak: İHA
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