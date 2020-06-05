Saadet Parti'li Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, daha önce ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasına ilişkin, "Sokağa çıkma kararlarında belirsizlikler var. Bu süreçler iktidarın tükenmişliğin göstergesidir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 süreci sonrası 1 Haziran günü itibarıyla normalleşme dönemine geçtiğini anımsatan Karaduman, "Sağlık Bakanı bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağını açıkladı. Bir gece ansızın İçişleri Bakanı bir genelgeyle hafta sonu sokağa çıkma yasağının olacağını açıklayarak herkesi hayretler içinde bıraktı. Vatandaşlarımız bu açıklamadan sonra hafta sonu programlarını ertelemek zorunda kaldı. Bu sabah da Cumhurbaşkanı, şahsının aldığı kararla yasağı kaldırdığını açıkladı. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? İçişler Bakanlığı hangi bilimsel gerekçelere dayanarak bu kararı almıştır? Sayın Cumhurbaşkanı gece hangi aydınlanmayı yaşamıştır da sabaha sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıklamıştır." diye konuştu.

Sınav tarihlerinin ertelenmesi sürecinde de benzer durumların yaşandığını öne süren Karaduman, "Bu süreçler, iktidarın tükenmişliğin göstergesidir. Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecektir? Bu ülkeyi yönetenler oyun mu oynuyor? 18 yıldır iktidarın yaptığı bu hatalar neticesinde bütün ülke olarak kaybediyoruz. Vatandaşlarımız bunu hakketmiyor. Ülkeyi yönetenlerin devlet ciddiyetine uygun hareket etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP'li vekillerin vekilliklerinin düşmesini de değerlendiren Karaduman, Türkiye'nin gerçek gündemiyle hükümetin gündemi arasında tezatlıklar olduğunu savundu.

Vatandaşların ekonomik sıkıntılarla can çekiştiğini iddia eden Karaduman, "Eğer üç vekilin vekilliğinin düşürülmesi hukuka dayandırılıyorsa o zaman 2 yıldır neden bekletiliyor? Hükümet, vatandaşlara krediler veriyor. Ancak bu uygulamalarla vatandaşın geleceğini bankalara ipotek ediyor. Vatandaş faiz belasıyla daha da borçlandırılıyor. Bunları konuşmak lazım. Ülkenin gerçek gündemi bu." dedi.

Karaduman, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatarak, insanların doğanın sahibi değil bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmesi çağrısında bulundu.