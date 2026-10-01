Fon krizindeki rakamı böyle anlattı: Ay'a yol yapmaya yetiyor - Son Dakika
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Fon krizindeki rakamı böyle anlattı: Ay'a yol yapmaya yetiyor

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin zamanında denetlenmediğini savunan Arıkan, 800 milyar liralık büyüklüğe dikkat çekerek bu rakamı "Ay'a yol yapılabilecek" bir para olarak nitelendirdi. Arıkan, mevcut denetim mekanizmasının da sonuç vermeyeceğini öne sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan fon krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Haberler.com'un özel yayınında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arıkan, yeni yasama döneminden ekonomiye, denetim mekanizmalarından fon soruşturmasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"HEYBEMİZDE EKONOMİK SIKINTILAR VAR"

Yaz boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, yeni yasama döneminde Meclis'e taşıyacakları en önemli başlığın ekonomi olduğunu söyledi. Arıkan “Ne büyük turp var ne küçük turp var heybemizde. Bizim heybemizde toplumdaki en büyük kriz olarak adlandırılan ekonomik sıkıntılar var.” ifadelerini kullandı. 

Ekonomik krizin kendisine göre bir sonuç olduğunu belirten Arıkan, "Şunu da ifade etmem gerekir. Ekonomik kriz bir sonuç. Bunun sebebi, ülkede bir ahlak krizi var, ülkede bir güven krizi var. Bu iki krizi aşmadığımız müddetçe ekonomik krizi zaten çözmemiz mümkün değil." dedi. Saadet Partisi'nin yeni dönemde yalnızca sorunları gündeme getiren değil, çözüm arayan bir siyaset izleyeceğini belirten Arıkan, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan sonuç almaya odaklanacaklarını ifade etti.

Fon krizindeki rakamı böyle anlattı: Ay'a yol yapmaya yetiyor

"800 MİLYARLA AY'A YOL YAPILABİLİR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın açıklamalarında en fazla üzerinde durduğu başlıklardan biri fon krizi oldu. Tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğünün 800 milyar lirayı aştığı kamuoyuna yansıdı. Söz konusu rakamın büyüklüğünü anlatmak için çeşitli karşılaştırmalar yapan Arıkan, "Sekiz yüz milyar demek ki dünyanın en büyük binası, biliyorsunuz, Dubai'de; Burj Khalifa binası. 800 tane yapıyor, 400 kilometreye tekabül ediyor. Bu en büyük banknot, 200 liraları üst üste koyduğumuzda böyle devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Bu uç uca eklediğimizde Ay'a yol yapabiliyoruz. Bir şov yapmıyorum, gerçek bir şey söylüyorum. Bu 800 milyarı uç uca eklediğimizde Ay'a yol yapılabilen bir rakamla baş başayız. Biz bunu hak etmedik. Bir buçuk yıl önce bu işe müdahale edilmiş olsaydı, bu ikazların geldiği dönemde bu işe müdahale edilmiş olsaydı, bugün denetim mekanizmaları kurmak yerine başka şeyler konuşabilirdik. Her yerde bu konuşuluyor. Fon krizi meselesi konuşuluyor." ifadelerini kullandı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sürece daha önce müdahale edilmesi gerektiğini savunarak, "Bir buçuk yıl önce bu işin müdahalesi yapılmış olsaydı, bu ikazların geldiği dönemde bu işin müdahalesi yapılmış olsaydı bugün denetim mekanizmaları kurmak yerine başka şeyler konuşabilirdik" dedi.

"KENDİ DÖNEMLERİNDEKİ YOLSUZLUĞU DENETLEYECEKLER"

Mevcut denetim yapısının sonuç vereceğine inanmadığını ifade eden Arıkan, "Kendi dönemlerindeki yolsuzluğu denetleyecekler. Yani kendilerini bir yerde denetliyorlar. Bu olmaz" ifadelerini kullandı. Arıkan, denetleme görevini üstlenen kişilerin herhangi bir siyasi veya idari baskı endişesi taşımadan hareket edebilmesi gerektiğini savundu. 

Necmettin ÇalışkanHaberler.com ÖzelMahmut ArıkanMilletvekiliGüncelGündemHataySpSon Dakika

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