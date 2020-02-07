Saadet Partisinden "Büyük Kudüs Mitingi" için çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisinden 'Büyük Kudüs Mitingi' için çağrı - Son Dakika

Saadet Partisinden "Büyük Kudüs Mitingi" için çağrı

6 saat önce

Saadet Partisi, 60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 9 Şubat Pazar günü düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılım için toplumun her kesimine çağrıda bulundu.

Saadet Partisinden

Saadet Partisi, 60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 9 Şubat Pazar günü düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılım için toplumun her kesimine çağrıda bulundu.

Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, "Kudüs Fatihleri" olarak tanımladığı Hz. Ömer'i, Selahattin Eyyubi'yi, Yavuz Sultan Selim'i ve Mescid-i Aksa muhafızı Iğdırlı Hasan Onbaşı'yı rahmetle andığını söyledi.

Sevim, geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri bir "sözde barış planı"nı açıkladığını hatırlatarak, reddettikleri bu planın Kudüs'ü, Filistinlilerden başkasına verme anlamına geldiğini dile getirdi.

Bu coğrafyada yaşayanların bir araya gelmesinin önemine işaret eden Sevim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu mitingle her şeyden önce bu gayeye hizmet etmek istiyoruz. Öncelikle ülkemizdeki herkesi, yüreği Mescid-i Aksa, Kudüs, bağımsız Filistin sevdasıyla yanan herkesi bir araya getirmek, birleştirmek istiyoruz. Gazze'de, Batı Şeria'da direnen yiğitlerin yüreğine ferahlık olmak istiyoruz. Kudüslü, Ramallahlı Filistinlilerin haykıran sesi olmak istiyoruz. Tüm mazlumların kalbine umut olmak istiyoruz."

Kudüs ve Filistin ile dayanışma adına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti genel başkanlarının mitinge davet edildiğini belirten Abdullah Sevim, "Bunun için, hangi partiden, hangi düşünceden, hangi STK'dan, hangi gruptan olursa olsun herkesi, istisnasız herkesi 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Büyük Kudüs Mitingi'ne katılmaya davet ediyorum." dedi.

Abdullah Sevim, ayrıca siyasi partilerin İstanbul il başkanlarına üyelerine gönderilmek üzere davet mektubu ilettiklerini ifade ederek, mitingde sadece Türk ve Filistin bayraklarının kullanılacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Saadet Partisi, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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