Sabahın bereketi paylaşmanın lezzeti ile buluştu - Son Dakika
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Sabahın bereketi paylaşmanın lezzeti ile buluştu

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Alperen Ocakları İl Teşkilatı ile birlikte sabah namazı için Ulucami'ye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Sabahın bereketi paylaşmanın lezzeti ile buluştu, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Alperen Ocakları İl Teşkilatı ile birlikte sabah namazı için Ulucami'ye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.


Ulucami'de sabah namazının huzuru, paylaşmanın bereketine karıştı. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları'nın ortaklaşa düzenlediği programla sabah namazını eda etmek için Ulucami'ye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Sabah saatlerinde yağan karın eşliğinde içleri ısıtan ikrama BBP ve Alperen Ocakları il, ilçe yöneticileri de katıldı.


Program hakkında açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Salih Uçak, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri bu tür organizasyonlarla Bursa halkı ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirtti. Salih Uçak, organizasyona destek veren tüm dava arkadaşları ve sabahın bereketini kendileri ile paylaşan vatandaşlara teşekkür ederek, Bursalı hemşehrileriyle bir araya gelecekleri organizasyonlarını sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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