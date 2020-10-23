Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi - Son Dakika

Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi

23.10.2020 09:41

Temsa Ulaşım Araçları'nın Sabancı Holding ve PPF IndustryCo tarafından satın alınması konusunda tüm resmi süreçler tamamlanırken, 50 yıldan uzun süredir Türk sanayisine hizmet eden Temsa'da yeni yatırımların önü de açıldı.

Temsa Ulaşım Araçları'nın Sabancı Holding ve PPF IndustryCo tarafından satın alınması konusunda tüm resmi süreçler tamamlanırken, 50 yıldan uzun süredir Türk sanayisine hizmet eden Temsa'da yeni yatırımların önü de açıldı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, Temsa'nın yönetimi, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili otoritelerden alınan nihai onayların ardından Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığına geçti.

Küresel ölçekte yaklaşık 50 milyar avroluk varlığı yöneten PPF Group, aynı zamanda dünyanın önde gelen mühendislik ve sanayi şirketlerinden olan Skoda Transportation'ın da ana ortağı konumunda bulunuyor.

Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo. B.V. (PPF) arasında atılan imzalarla birlikte, 50 yılı aşkın süredir Türk sanayisine hizmet veren TEMSA, yeni ortaklık yapısıyla yeniden Türkiye ekonomisine kazandırılmış oldu.

Temsa'da Üst Yönetici (CEO) görevine ise son olarak Sabancı Topluluğu iştiraklerinden Kordsa'da görev yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu getirildi.

Açıklamaya göre, geçmiş yıllarda otomotiv sektöründe gerek üretim gerekse tasarım tarafında görev yapan ve bu alanda büyük tecrübeye sahip olan Tolga Kaan Doğancıoğlu, yeni dönemde Temsa'da rekabetçi üretim sürekliliğinin sağlanması ve şirketin mevcut pazarlardaki konumunun güçlendirilmesine katkı sunacak. Doğancıoğlu ayrıca akıllı ulaşım, elektrikli ve sürücüsüz araçlar gibi potansiyel büyüme alanlarında Temsa'ya liderlik edecek.

"Temsa'ya yeni ufuklar da açabilecek bir iş birliğine imza attık"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Temsa'yı yeniden Türkiye ekonomisine kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Alper, "Şirketimizi geçen sene yurt dışı menşeili bir yatırım fonuna sattık, satış sonrasında şirketin finansal durumuyla ilgil yaşanan olumsuz gelişmeler Temsa'nın faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Biz de doğduğumuz topraklar olan Adana'ya, ülkemize ve kendi yarattığımız bu değerli markaya karşı olan sorumluluğumuzun gereğince, sorunun çözümünde kalıcı bir rol üstlenmek istedik. Gelecekte Temsa'ya yeni ufuklar da açabilecek bir iş birliğine imza attık. Bu süreci başarıyla sonlandırmış olmaktan da son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bu noktada, ilk günden bu yana çözümün parçası olan, yapıcı tutumlarıyla Temsa'nın yeniden Türkiye ekonomisine kazandırılmasına önemli katkılarda bulunan bankalara da özellikle teşekkür ettiklerini aktaran Alper, "Sabancı Topluluğu bildiğiniz gibi her zaman dünya çapında güçlü ortaklıkların altına imza atmış bir gruptur. Bu doğrultuda yeni ortaklığımız uluslararası yatırımcıya güven verecektir. Ülke ekonomisine katkı sağlanması bakımından yeni iş birliğimizin piyasalara da moral olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"İnovasyona dayalı büyüme stratejisiyle fark yaratacak"

Bugün dünyada teknolojik rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerin başında otomotivin geldiğini belirten Alper, "Böylesine bir dünyada Temsa'nın sadece kaliteli üretim gücüyle değil aynı zamanda inovasyona dayalı büyüme stratejisiyle de fark yaratacağına inanıyoruz. Bugüne kadar 66 farklı ülkeye 12 binin üzerinde araç ihraç eden Temsa'nın, dış pazarlarda daha da başarılı olup, Skoda Transportation ile birlikte potansiyelini kullanabileceğine inanıyoruz. Temsa, toplu ulaşımın geleceği olarak gördüğümüz elektrikli araç çözümlerinde yapacağı yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik konusunda da örnek şirketlerden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Alper şunları kaydetti:

"PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa lideri Skoda Transportation, bugün elektrikli lokomotif, metro vagonu, troleybüs ve alçak taban tramvay üretimi konusunda dünyanın lider firmalarının başında geliyor. Bunun yanında Skoda Transportation'ın raylı sistem çözümleri, bugün Konya ve Eskişehir'de şehir içi ulaşıma önemli katkı sağlıyor. Skoda Transportation ve Temsa'nın şehir için ulaşımın farklı alanlarında sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve teknolojinin, Temsa'nın gelecek yolculuğunda farklı ufuklar açabileceğini düşünüyoruz."

"Türkiye pazarı özellikle Skoda Transportation için büyük bir potansiyele sahip"

PPF Group Yatırım Direktörü ve Skoda Transportation Denetim Kurulu Başkanı Ladislav Chvatal ise, Türkiye pazarının özellikle Skoda Transportation için büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Chvatal,şunları kaydetti:

"Uluslararası bir yatırım grubu olan PPF olarak, Temsa'ya gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Türkiye pazarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. PPF Group aralarında finansal servisler, telekomünikasyon, biyoteknoloji, gayrimenkul ve makine mühendisliğinin de bulunduğu çok farklı kollara yatırım yapıyor. Geleneksel ve yeni nesil sanayi gelişimi, modern altyapı kurulumu ve dijital ekonomi gibi alanları, büyümesinin motoru olarak gören PPF Group, Avrupa'dan Kuzey Amerika ve Asya'ya uzanan bir coğrafyada faaliyetlerini sürdürüyor.

2019 yıl sonu itibariyle dünya genelinde 135 bin kişiye istihdam sağlayan PPF'in toplam varlıkları da 49 milyar avro seviyesinde. PPF, şehir içi ve raylı ulaşımda Avrupa'nın lider üreticisi olan Skoda Transportation'ın bilgi birikimi ve deneyimini bu yatırımla birlikte Türkiye'ye getiriyor. Yeşil enerji ürünlerine odaklanan Skoda Transportation, sadece araç teslimatları gerçekleştirmiyor, bununla birlikte müşterilerine filolarının uzun dönemli tüm servis işlemlerini de içeren karma çözümler sunuyor. Bu doğrultuda, Skoda Transportation, Temsa'nın gelecek hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye'deki toplu ulaşımın geleceğinde öncü bir rol oynamasına katkıda bulunacaktır."

Ladislav Chvatal ayrıca Sabancı Holding'in uluslararası deneyim ve bilgi birikimine sahip güçlü bir iş ortağı olduğunu ifade ederek, karşılıklı iş fırsatları bulabilecekleri ve her iki ortağın güçlü yönlerini kullanabilecekleri pek çok alan olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi
Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi
Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi
Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi
Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi

Sabancı Holding, Temsa Global, Skoda, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi - Son Dakika

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