Sabiha Gökçen Havalimanı-şehir merkezi yolcu taşımacılığı ihalesini HAVAIST kazandı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı-şehir merkezi yolcu taşımacılığı ihalesini HAVAIST kazandı

18.05.2022 18:21
Sabiha Gökçen Havalimanı-şehir merkezi yolcu taşımacılığı ihalesini HAVAIST kazandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki tarifeli yolcu taşımacılığı ihalesini Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (HAVAIST) kazandığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki tarifeli yolcu taşımacılığı ihalesini Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (HAVAIST) kazandığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi olan Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, havalimanı ile şehir merkezi arasındaki yolcu transferi için düzenlenen ihalenin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Havaalanı işletmecisi ve kamu sermayeli bir anonim şirket HEAŞ olarak saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenirliği en üst seviyede gözeterek düzenlediğimiz Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Şehir Merkezi Arasındaki Tarifeli Yolcu Taşımacılığı İhalesi'ne sektörün önde gelen taşımacılık firmalarından Havaist Taşımacılık San. ve Tic. AŞ (HAVAIST), Havalimanları Yer Hizmetleri AŞ (HAVAŞ), Metropol Turizm Personel Taşıma İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (METROPOL) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San ve Tic. AŞ-Çimen Turizm İnşaat Plastik Ürünleri ve Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Günaydın Tur. Ulş. İnş. ve Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi (HAVABUS) ihale dosyası göndererek iştirak etmiştir. Gelir paylaşımı esaslı ihalemiz, ihale yeterliliğine hak kazanan ve en yüksek gelir paylaşımı teklifi yapan Havaist Taşımacılık San. ve Tic. AŞ (HAVAIST) uhdesinde kalmıştır."

Açıklamada, Havaist Taşımacılık San. ve Tic. AŞ'nin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki taşımacılık faaliyetinin 1 Temmuz 2022'de başlayacağı duyuruldu.

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Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Ticaret, İnşaat, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı-şehir merkezi yolcu taşımacılığı ihalesini HAVAIST kazandı - Son Dakika


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