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Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı

Türkiye-Suudi Arabistan seferi yapan uçağın seyri esnasında kargo bölümünden ''Yardım edin'' şeklinde bağırma sesleri duyuldu. Bunun üzerine uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
28.01.2024 - 00:44,  Güncelleme: 01:16
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Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçağın, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcular kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu iddia edildi.

YOLCULAR KARGO BÖLÜMÜNDEN "YARDIM EDİN" ŞEKLİNDE SES DUYDU

Uçak, Kıbrıs adası açıklarındayken, kargo bölümünden bir kişinin 'yardım edin' şeklinde bağırdığını belirten yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.

Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen 'Yardım edin' sesleri üzerine acil iniş yaptı

PİLOTLAR ACİL İNİŞ KARARI VERDİ

Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil inişine karar verildi. Havalimanı pisti çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürdürülüyor.

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Son Dakika Gündem Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı - Son Dakika
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