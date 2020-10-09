Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı - Son Dakika

Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı

09.10.2020 19:44
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı, System.String[]

Altıeylül Belediyesi tarafından Rahmetli Sabri Uğur adına Dinkçiler Mahallesi'nde yapılan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı.

Altıeylül Belediyesi tarafından Rahmetli Sabri Uğur adına Dinkçiler Mahallesi'nde yapılan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı. 8 bin 500 metrekarelik yeşil alan içinde bulunan 450 metrekarelik tarihi Baruthane Binası'nın aslına uygun olarak onarılarak yapılan Millet Kıraathanesi öğrencilerin hizmetinde olacak.

Altıeylül Belediye Meclisi'ndeki tüm siyesi partilerin oy birliği ile geçen proje ile yapımına başlanan Sabri Uğur Parti ve Millet Kıraathanesi vatandaşların hizmetine sunuldu. İçinde kütüphane ve toplantı salonlarının da bulunduğu Millet Kıraathanesi, yürüyüş yolları ve oyun alanlarının yer aldığı parkın içinde bulunuyor.

Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin açılışına Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Rahmetli Sabri Uğur'un ailesiyle vatandaşlar katıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: "Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini bildirdi. Avcı, "Çağ açıp, çağ kapatan, bu milletin en önde gelen liderlerinden Sultan Fatih; "bir şehri inşa ederken gençliği ihmal etmeyin. Bir şehri inşa ederken gençlerinizi de ihya edin" diyor. Onun için biziler Altıeylül Belediyesi olarak gençlerimize yönelik özellikle Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle gençlerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde Gençlik Spor Müdürlüğünü de kurduktan sonra gençlik kulübü, çocuk kulübü, ortaokul, lise ve üniversite konseyi olmak üzere gençlerimize yönelik yoğun çalışmalarla ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan çocuklarımıza dokunmaya çalışacağız. Bizler biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu ülkede sadece Türk Milleti için önemli değil, sadece mazlum coğrafyalar için önemli değil, adalet arayan bütün milletler için bu millet önemlidir. Onun için bu millete ne kadar güçlü olursa, geçmişte Osmanlı'da gördüğümüz gibi bu millet ne kadar güçlü olursa dünyayı da adalet o kadar tesis etmiş olur. Onun için bizler Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimize hizmet yolunda, milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Rahmetli Sabri Uğur Balıkesir'i AK belediyecilikle tanıştırdı"

Balıkesir'de 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur'un Balıkesir'e büyük hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Hasan Avcı, "Burada Sabri Uğur başkanımıza da ayrı parantez açma gereği duyuyorum. Balıkesir'i ilk Ak Belediyeciliği ile tanıştıran, Balıkesir'e 2004-2009 yılları arasında çağ atlatan rahmetli Belediye Başkanımızın ismini biz buraya vermek için öncelikle il başkanımız aracılığıyla ailesine teklifte bulunduk. Sağ olsun aileleri bu teklifi kabul ettiler ve bizleri de mutlu ettiler. Bu kararı alırken ben burada Altıeylül ailesinin bir ferdi olmaktan duyduğum gururu hep ifade ediyorum. Bu kararı alırken bunu meclise getirdiğimizde, meclis üyesi arkadaşlarımız parti ayrımı gözetmeksizin oy birliği ile kararı aldık. Dolayısıyla ben buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Yapımı tamamlanan tesis hakkında bilgiler de veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "1909 yılında yapılan Baruthane binası zamanla yıkılmıştır. Harabe halindeyken çelik konstrüksiyonla çatısını yaparak işe başladık. Binanın yıkılmış olan duvarları aslına uygun olarak tamir edildi. Bina içerisinde asma kat şeklinde kütüphane yapılarak, mescit ve toplantı salonu gibi bölümler oluşturup binaya işlevlik kazandırıldı. Toplam 450 metrekarelik bir alanı hizmete sunduk. Çevresinde bulunan 8 bin 500 metrekare peyzaj projesi hazırlanarak içerisinde yürüyüş yolları, oyun alanı, Hacivat-Karagöz, Keloğlan, Nasrettin Hoca figürleri koyarak güzel bir park oluşturduk. Tabi bu figürleri koyarak sadece görsel oluşturmak değil aynı zamanda çocuklarımıza katkı sunsun düşüncesiyle bu figürlere eğitici özellik katarak aynı zamanda masal, fıkra ve hikaye anlatmalarını sağladık. İnşallah bu yaptığımız yatırımla Dinkçiler Mahallemiz sakinlerine katkı sunmak ve bundan sonra da yaptığımız çalışmaları, eserleri bir bir açarak Altıeylül'ümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Sabri Uğur'u unutmadılar.

Hasan Avcı'nın konuşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak birer konuşma yaptı. Konuşmacılar hizmete gider Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin Balıkesir'e hayırlı olsun temennilerinde bulunurken, hayatını kaybeden Sabri Uğur'un da Balıkesir'e yaptığı hizmetlerini anlattı. Açılış töreninde Altıeylül Belediye Başkanı hayatını kaybeden Belediye Başkanı Sabri Uğur'un eşi' ve kızlarına Sabri Uğur'un portresinin bulunduğu tablo hediye etti. - BALIKESİR

Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı
Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı

Sabri Uğur, Hasan Avcı, Balıkesir, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı - Son Dakika

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