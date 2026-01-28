'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sosyal Medya

'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum

\'Saç örme\' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
28.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG mensubu bir kadının Suriye ordusu tarafından saçının kesilmesinin ardından sosyal medyada başlatılan 'saç örme' akımına katılan Hemşire İ.A. gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hemşire İ.A. yeni yaptığı açıklamada ''İfademde Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, ana dilimin Zazaca olduğunu ve bu nedenle bu muameleye maruz kaldığımı beyan ettim'' dedi.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG mensubu bir kadının saçının Suriye ordusu tarafından kesilmesinin ardından DEM Partililer sosyal medyada "saç örme" akımı başlattı. Akıma katılan isimlerden biri de Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A. oldu. İ.A., saçlarını ördüğü anları "Aynı saç değil belki ama aynı acı, aynı his" notu ve Kürtçe bir şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

"KÜRTÇE BİLMİYORUM" DEDİ

Paylaşımın ardından gözaltına alınan hemşire İ.A., ifadesinde pişman olduğunu belirterek devlet yanlısı paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi. Zaza olduğunu ve Kürtçe bilmediğini dile getiren İ.A., şarkı sözlerinin anlamını bilmediğini ifade etti. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan hemşire hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

"TERS KELEPÇE" İDDİASI

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan İ.A., akşam saatlerinde ters kelepçeyle gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını belirtti. Hakkında tutuksuz yargılama kararı verildiğini söyleyen hemşire, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İşte Türkiye gündemine oturan o hemşirenin sözleri;

"Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden, sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açılmıştır.

Adli soruşturma kapsamında, akşam saatlerinde ters kelepçeyle gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Adliye sürecinde, adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı uygulanarak tutuksuz yargılanmama karar verildi.

İdari soruşturma kapsamında ise 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım.

Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın ve paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür ve hakaret eden herkes hakkında; abim ve aynı zamanda avukatım vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Buradan elde edilecek maddi ve manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

Şimdi de aynı omurgasızlar, ifademle alakalı asılsız ve gerçek dışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedir.

Ben ifademde; üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu, saç örmenin Türk Ceza Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, ana dilimin Zazaca olduğunu ve bu nedenle bu muameleye maruz kaldığımı beyan ettim.

Bu süreçte desteğini derinden hissettiğim; siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi, Kürt, Türk, Alevi diye ayrım yapmadan yanımda olan, gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Saçları aynı saç olmayıp, bu süreçte benimle aynı acıyı ve aynı hissi paylaşan herkesi sevgiyle kucaklıyorum."

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:34:27. #7.11#
SON DAKİKA: 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.