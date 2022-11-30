Denizli'de eşinin başına keserek öldüren cani şahsın işlediği cinayetten bir hafta önce psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı

Dün gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.

VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı başını keserek öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRELİ BİR HAFTA OLMUŞ

Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ahmet Emre Irmak'ın uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu, bir hafta önce de İzmir'de psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.