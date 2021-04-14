Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı - Son Dakika

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

14.04.2021 07:24
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı, System.String[]

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde hastalık paniği yaşanıyor. Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından dizide Asya ve Volkan'ın oğlunu canlandıran Alp Akar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Akar'ın ardından başrol oyuncusu Melis Sezen'in de testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"LÜTFEN ÖNLEM ALMAYI İHMAL ETMEYİN"

Genç oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda"Kovid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

MELİS SEZEN DE Mİ KORONAYA YAKALANDI?

Akar'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in de koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Oyuncudan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

BURAK SERGEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Öte yandan dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen de önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Burak Sergen, Melis Sezen, Koronavirüs, sadakatsiz, Ali Akar, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Aliyev'den Rusya'yı köşeye sıkıştıran İskender-M füzesi sorusu! 9 gün geçti Putin'den ses çıkmadı Aliyev'den Rusya'yı köşeye sıkıştıran İskender-M füzesi sorusu! 9 gün geçti Putin'den ses çıkmadı Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Adına sahte hesap açılarak Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Rusya savaşa hazır! 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı Rusya savaşa hazır! 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı         
07:58
Acı ama gerçek! Tabut yetiştirilemeyen ülkede, ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Acı ama gerçek! Tabut yetiştirilemeyen ülkede, ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı         
04:42
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım         
23:04
Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı         
22:31
Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi         
19:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek         
18:20
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 08:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei