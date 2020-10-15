Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi? - Son Dakika

Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?

15.10.2020 12:00
Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin tek başına koronavirüs belirtisi olabileceği iddiasında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin tek başına koronavirüs belirtisi olabileceği iddiasında bulundu. Prof. Dr. Şanlı, "Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19'a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var. Koronavirüs kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek baş dönmesi ve denge bozukluğuna neden oluyor" dedi.

Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, bununla ilgili yapılan çalışmalar da hala devam ediyor. En yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk olan hastalık, bazen de belirti vermiyor. Emsey Hospital'dan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yan bulgular olmadan koronavirüs belirtisi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şanlı, "Çin'de, Avrupa ve Amerika'da yapılan son çalışmalarda farklı şikayetlerle gelen hastalar da oluyor.Bu durumu özellikle vurgulamak gerekir. Bunlardan en önemlisi bizim açımızdan baş dönmesidir. Kulak aynı zamanda denge organıdır ve kulak patolojilerinde hastalarda şiddetli baş dönmeleri, bulantı ve kusmalar olabilir. Bir koronavirüs hastası ateşi, burun akıntısı, öksürüğü olmadan sadece baş dönmesiyle başvurabiliyor. Bu açıdan gözden kaçırmamak gerekir" diye konuştu.

"KANA KARIŞARAK SİNİR DOKUSUNA ETKİ EDİYOR"

Koronavirüs hastalarının Kulak Burun Boğaz bölümüne çok sık başvuru yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Şanlı, "Genelde bu belirtiler ateş, öksürük, nefes darlığı şeklinde görülüyor. Koronavirüs grip, nezle yapan virüsler gibi aynı belirtileri yapıyor. Bu hastalar bize burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısıyla birlikte herhangi bir nezle hastası gibi başvurabiliyor. Koronavirüs kana karışabiliyor, beyin dokusuna geçebiliyor ve sinir dokusunu da seven bir virüs. Direkt sinire yayılabiliyor. Belirtiler arasında koku alamama söz konusu. Koku ve tat alma bozukluğu tamamen sinir sistemi etkilemesinden kaynaklanıyor ve bu koku merkezi yoluyla da beyne geçiyor. Aynı şekilde kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek denge bozukluğuna neden oluyor. Sinir sistemine afinitesi (çekim gücü) var. Vestibüler nörit (denge sinir iltihabı) dediğimiz bir hastalık var. Bu da nörolojik bir hastalıktır. Denge siniri virüs tarafından istila ediliyor ve bu şekilde baş dönmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE VE İSPANYA'DA BU TÜR VAKALAR VAR

Virüsün kulakla el teması ile geçmediğini, kan yoluyla vücuda geçerek sinir hücrelerini sardığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlı, bu tür vakalara rastlandığına dikkat çekerek, "Çin'de 78 yaşında bir hasta direkt baş dönmesiyle hastaneye başvurmuş. Bulantı, kusma, dengesizlik ve işitme kaybı görülmüş. Bu hastaya yapılan test ise pozitif çıkmış. Ateş, baş ağrısı gibi başka hiçbir belirti gözükmemiş. Yine İspanya'da 20 yaşında bir genç hasta da aynı şekilde şiddetli baş dönmeleri, kulaklarda dolgunluk hissi ve işitme kaybı ortaya çıkmış. Grip hastalarında da baş dönmesiyle birlikte ani işitme kaybı görürüz. Bu durum koronavirüs için de geçerli. Bu konuda henüz çok yaygın yayınlar yok. Bunu bir mesaj olarak halkımıza iletmekte yarar var. Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19'a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var" dedi.

BAŞ DÖNMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ VAR

Baş dönmesinin önemli bir sorun olduğunu ve altında yatan birçok sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baş dönmelerinin çoğu kulakla ilgilidir. Kulak işitme organı olmasının yanı sıra denge organıdır. Bunların en önemlisi ve halk arasında da yaygın olarak bilinen 'kristal oynaması'dır. Bu baş dönmeleri kısa süreli ama çok şiddetlidir.  Kulaktaki sıvı basıncının artmasına bağlı meniere hastalığı dediğimiz; şiddetli ve saatlerce süren baş dönme atağı olur. İşitmeyi düşürür ve doluluk hissi yapar. Bunun dışında denge siniri iltihaplanmasına bağlı baş dönmeleri de karşımıza çıkmaktadır."


- Karaköse
Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?

Kulak burun boğaz bölümü, Koronavirüs, Avrupa, Ateş, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi? - Son Dakika

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