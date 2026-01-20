Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket - Son Dakika
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

20.01.2026 11:25  Güncelleme: 11:33
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da bir okulu ziyaret ettiği sırada yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Formasına imza isteyen bir öğrenciye beklenmedik bir yanıt veren Saran, çocuğun formasına değil, alnına imza attı.

Alanya'daki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, öğrencilerle bir araya geldiği sırada yaşanan ilginç bir anla gündeme geldi. Ziyaret sırasında yaşanan olay, çevredeki herkesin dikkatini çekti.

FORMASINA İMZA İSTEDİ, ALNINA İMZA ATILDI

Okul ziyaretinde Sadettin Saran'dan formasına imza atmasını isteyen bir çocuk, beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Saran, formaya imza atmak yerine çocuğun alnına imza attı. O anlarda çocuğun yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı.

O ANLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Sadettin Saran'ın çocuğun alnına imza attığı anlar, okulda bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan olay kısa sürede dikkat çekerken, çocuğun verdiği tepki de çevredekilerin ilgisini çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    krize girmek üzere anlaşılan 0 0 Yanıtla
11:26
