Alanya'daki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, öğrencilerle bir araya geldiği sırada yaşanan ilginç bir anla gündeme geldi. Ziyaret sırasında yaşanan olay, çevredeki herkesin dikkatini çekti.
Okul ziyaretinde Sadettin Saran'dan formasına imza atmasını isteyen bir çocuk, beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Saran, formaya imza atmak yerine çocuğun alnına imza attı. O anlarda çocuğun yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı.
Sadettin Saran'ın çocuğun alnına imza attığı anlar, okulda bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan olay kısa sürede dikkat çekerken, çocuğun verdiği tepki de çevredekilerin ilgisini çekti.
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket - Son Dakika
