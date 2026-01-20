Sadettin Saran\'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Alanya'daki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, öğrencilerle bir araya geldiği sırada yaşanan ilginç bir anla gündeme geldi. Ziyaret sırasında yaşanan olay, çevredeki herkesin dikkatini çekti.

FORMASINA İMZA İSTEDİ, ALNINA İMZA ATILDI

Okul ziyaretinde Sadettin Saran'dan formasına imza atmasını isteyen bir çocuk, beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Saran, formaya imza atmak yerine çocuğun alnına imza attı. O anlarda çocuğun yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı.

O ANLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Sadettin Saran'ın çocuğun alnına imza attığı anlar, okulda bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan olay kısa sürede dikkat çekerken, çocuğun verdiği tepki de çevredekilerin ilgisini çekti.