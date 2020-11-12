Sadıkoğlu'ndan yapılandırma değerlendirmesi - Son Dakika

Sadıkoğlu'ndan yapılandırma değerlendirmesi

12.11.2020 16:07
Sadıkoğlu'ndan yapılandırma değerlendirmesi, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ile ilgili değerlendirmede, "İş dünyamızın kamu borçlarının yapılandırılması için yaptığımız girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ile ilgili değerlendirmede, "İş dünyamızın kamu borçlarının yapılandırılması için yaptığımız girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi. Yapılan düzenlemenin iş dünyası için büyük önem taşıdığını vurgulayan Sadıkoğlu, "Israrlı taleplerimiz ve girişimlerimizin karşılık bulması iş dünyamız adına bizleri mutlu etmiştir. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek" şeklinde konuştu.

"Ekim ayının iş dünyası için zor olacağını biliyorduk"

Sadıkoğlu; "Bir süredir yinelediğimiz talepler ve yapmış olduğumuz girişimler neticesinde vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kanun teklifi TBMM gündemine geldi ve kabul edildi. Pandemi sürecinin oluşturduğu kayıplar özellikle bazı sektörlerimizi derinden etkiledi ve bu olumsuz tablo henüz ortadan kalkmış değil. Uzun bir süre iş yapamayan ve toparlanmakta güçlük çeken işletmelerimiz aynı zamanda biriken vergi borçları ve SGK primleri ile daha büyük bir borç yükü altına girmişti. Salgın sürecinin başında yaşanan iş kayıplarının telafisi ve iş dünyasına destek amacıyla 3 ay ertelenen, SGK primleri, KDV, stopaj, kurumlar vergisi gibi kamu borçlarının ödemeleri Ekim ayı itibariyle başladı. Ancak Ekim ayının iş dünyamız için zor olacağını tahmin ediyorduk nitekim henüz toparlanmayı başaramayan birçok iş insanımız bu ödemelerini gerçekleştirmekte zorlandı veya ödeyemedi" dedi.

"İş dünyamızın sesi olduk"

İş insanlarının sesi olarak, konu hakkındaki talepleri güçlü bir şekilde dile getirdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu; "MTSO olarak iş dünyamızın içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı ve özellikle Ekim ayı ile birlikte yaşanacak ödeme sorunlarını saha çalışmalarımızdan ve iş insanlarımızla yaptığımız görüşmelerden biliyorduk. Bu kapsamda kamu borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması konusundaki taleplerimizi gerek bürokratik kanallardan gerekse basın yoluyla güçlü bir şekilde dile getirdik. Nihayetinde taleplerimize karşılık gelen kanun teklifi 11 Kasım Çarşamba günü TBMM'den geçti. Israrlı taleplerimizin karşılık bulması ve yapmış olduğumuz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Alınan karar neticesinde vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları ve hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Tüm bunların yanında, TOBB (Malatya TSO) aidat borçları konusundaki taleplerimizde karşılık bularak yapılandırmalar kapsamına dahil edildi. Uygulamanın, 2020 yılı başında yaşanan deprem felaketi ardından pandemi süreci ile ciddi ekonomik sorunlar yaşayan iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyor, alınan kararda emeği geçen herkese tüm iş insanlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Sadıkoğlu'ndan yapılandırma değerlendirmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, Vergi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu'ndan yapılandırma değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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