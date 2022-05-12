Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında

12.05.2022 12:01

Son dakika haberler: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinden 4 çeyrek altının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinden 4 çeyrek altının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi, bir kuyumcudan 4 çeyrek altın satın alan Ö.A'yı takip etti.

Namaz kılmak için tarihi Dervişiye Camisi'ne gelen Ö.A, şadırvanda abdest almak için ceketini çıkararak astı. Hırsızlık şüphelisi de kendi ceketini müştekininkinin üstüne asarak Ö.A'nın ceketinin cebindeki 4 çeyrek altını alarak uzaklaştı.

Namaz çıkışı durumu fark eden Ö.A, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık şüphelisinin Ö.A'nın ceketinin üstüne kendi ceketini asıp müştekinin cebindeki altınları alarak uzaklaşması yer alıyor.

Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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