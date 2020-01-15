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Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir...
6 saat önce
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:34 Kaynak: AA
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Sancaklı: "Sistemi kuralım. Bir daha da bu kulüpler devlete gelip her dakika bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım diyorum"
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