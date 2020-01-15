Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saffet Sancaklı: ' Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir... - Son Dakika

Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir...

6 saat önce

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Sancaklı: "Sistemi kuralım. Bir daha da bu kulüpler devlete gelip her dakika bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım diyorum"

Saffet Sancaklı: Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir...

Saffet Sancaklı, Milletvekili, Kocaeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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