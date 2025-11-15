Safran Hasadı Uzadı: Verim Artıyor

Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle ekimine geç başlanılan safranda, ekim-kasım aylarında devam eden hasat bu yıl beklenenden yaklaşık 10 gün daha uzun sürecek.

Ağustos ayında ekilen, boyu 15-30 santimetreye ulaştığında toplanan safran; gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın kullanılırken, kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt ve bağışıklık sorunları gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geliyor.

Safranbolu'nun Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde üretim yapan İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada bu yıl verimden memnun olduklarını söyledi.

Yağışların çiçeklenmeyi artırdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Normalde safranı biz kasım ayının 10'u, 12-13'ü gibi biter diye bekliyorduk. Bu hafta çok güzel bir yağmur aldık. Yağmurdan sonra yeniden çiçeklenmeye başladı. İnşallah bir hafta, 10 gün daha bu çiçeklenme devam eder. Bu da bizim gibi üreticiler için çok güzel bir verim demektir."

BU SENE VERİM DAHA YÜKSEK

Geçen yıla göre daha yüksek üretim aldıklarını anlatan Yılmaz, sonbaharın serin ve yağmurlu geçmesinin verimi olumlu etkilediğini vurguladı. Yılmaz, "Geçen sene daha az verim almıştık. Ama bu sene muhtemelen daha fazla verim ve daha uzun süre çiçek hasat ettik" dedi.

1 KİLOSU 600 BİN LİRA

Yılmaz, yeni hasatla belirlenen fiyatlara ilişkin ise şöyle konuştu: "Safranın şu an satacağımız fiyatı 1 gram için 600 lira. Kilogram fiyatını 600 bin lira olarak düşündük. Günün şartları bunu gerektirdi."

Safran tarlalarına bu yıl daha çok ilgi olduğunu ifade eden Yılmaz, bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğunun ürün satın almak ya da tarlalarda fotoğraf çekmek için geldiğini aktardı.

Safranbolu'nun safran üretimiyle adını daha fazla duyurmaya başladığının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Basın sağ olsun, bu işe çok sahip çıktı. Safranbolu'nun safran ürettiğini dünyaya duyurdu. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde safran üretilmeye başlanıyor. Safran yumrusu ve soğanı almak için bölgemize gelen çok insan var. Türkiye'de en az Safranbolu kadar şu anda çeşitli bölgelerde safran üretiliyor."