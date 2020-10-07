Safranbolu Belediyesi'nden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçe genelinde çalışmaları sürdüren Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Barış Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt yol yapım çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yakından takip eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ekiplerimiz mevsim şartları izin verdiği sürece belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam edecek. Amacımız daha yaşanabilir bir Safranbolu ve bunun için ekiplerimiz senkronize çalışıyor. Yollarımızı ilçemize yakışır ve modern bir görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Safranbolu Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek

Safranbolu Belediyesi, ilçedeki 4 noktada "Uzaktan Eğitime Destek Sınıfı" adıyla hizmet verecek bilgisayar sınıfları kurdu.

Kurulan sınıflarda evinde internet ve bilgisayarı olmayan çocukların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ders görmeleri sağlanacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha iyi, sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim görmelerini sağlamak en temel hedefimizdir. Maddi imkansızlıklar sebebiyle bilgisayarı ve internet bağlantısı olmayan ailelerimizin çocuklarının uzaktan eğitim programından yararlanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Uzaktan Eğitime Destek Sınıfını hizmete sunuyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitliğinin olmadığını görüyoruz ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Çünkü en büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızdan ricam lütfen derslerini çok iyi dinlesinler ve derslerinde başarılı olsunlar." dedi.