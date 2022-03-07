Safranbolu'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

07.03.2022 17:08
Safranbolu'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre ve ilgili kurumların ekipleri, marketlerin raflarını ve depolarını kontrol etti.

Türköz, ilçede sürekli denetimlerin yapıldığını belirterek, "Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Gerekli uyarıları ve tutanakları tutarak vatandaşlarımızın haksız fiyat artışından etkilenmesini engelleyeceğiz. Bu denetimlerle stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Safranbolu, Elif Köse, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Son Dakika


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