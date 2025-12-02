Safranbolu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Safranbolu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Safranbolu\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
02.12.2025 08:24  Güncelleme: 08:27
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 28 yaşındaki sürücü Ferhat Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından alev alan araç, itfaiye ekiplerince söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKIP ARAÇ AĞACA ÇARPTI

Kaza, Karabük–Bartın kara yolunun Tayyip köyü mevkiinde meydana geldi. Ferhat Yıldırım'ın kullandığı 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu.

Genç sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen yanan aracı kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Genç sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 28 yaşındaki Ferhat Yıldırım'ın çarpma anında hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Genç sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

