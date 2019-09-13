Safranbolu ile Çankaya "kardeş şehir" oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Ankara'nın Çankaya ilçesi "kardeş şehir" oldu.

Safranbolu Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Köse, Çankaya Belediyesini ziyaretinde Başkan Taşdelen'in kendilerine kardeş şehir olmayı önerdiğini anımsattı.

Safranbolu'nun dünya mirası kenti olduğunu söyleyen Köse, ilçenin hak ettiği şekilde yönetilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu anlattı.

Taşdelen de belediye olarak her zaman Safranbolu Belediyesinin yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Köse ile ortak projeler yapacaklarını dile getiren Taşdelen, amaçlarının Safranbolu'nun kültürel mirasına sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

İmza törenine, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.