Sağanak su baskınlarına yol açtı - Vali Cevdet Atay - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçede Melen Çayı'nı besleyen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.

Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suyu boşaltmaya çalışırken, bölgeye AFAD personeli, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.

Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve İlçe Belediye Başkanı Yakup Demircan da bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, ilçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkını yaşandığı bildirildi.

Bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yollarda oluşan balçık ve taş parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gelen Türk Kızılay ekipleri de evleri zarar görenlere hijyen malzemesi ve su dağıttı.

Düzce Arama ve Kurtarma ekibi (DAKE), UMKE ekipleri de bölgede devam eden çalışmalara destek verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bölgeye gelerek hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

İş makineleri ile taşkının meydana geldiği dere yatağında genişletilme çalışması yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, taşkınlar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Yazıpınar Mahallesi'ne gelerek Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atay, göreve başladığı ilk gün üzücü bir haber aldıklarını belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalıştığını söyleyen Atay, şunları kaydetti:

"Bu yaralar sarılacak. Kimse dert etmesin. Bunlar çözülecek konular. Allah'a çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Mal kaybı telafi edilir arkadaşlar."