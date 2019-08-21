Sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli'de ekiplerden yaşanan olumsuzluklara anında müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bin personelle, yağış için teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu: "Yaklaşık bin personel, araç ve ekipmanla hazır bir şekilde bekliyoruz"

"Gebze'deki olayla Kocaeli genelinde yaşanan yağış olayı tamamen birbirinden farklı"

"Çok kısa süreli yollara bir su geri tepmesi oldu, yarım saat içerisinde bunların hepsi temizlendi"

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sonrasında yollarda yaşanan su birikintilerine bin personelle anında müdahale edildiğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Çok kısa süreli yollara bir su geri tepmesi oldu, yarım saat içerisinde bunların hepsi temizlendi" dedi.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan ve tüm kentte etkisini hissettiren yağış, bazı yol ve alanlarda kıssa süreli su birikintilerinin yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi başta olmak üzere farklı birimlerden yaklaşık bin ekip sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanan olumsuzluklara müdahale etti. İzmit'te etkili olan yağış sonrasında kentin yüksek kesimlerinden gelen suların şehir merkezinde bazı noktalarda nenden olduğu su baskınlarına anında müdahale eden ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önledi. Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1944. Sokak'ta sabah saatlerinde içme suyu şebekesi ana boru hattında patlama meydana geldi. Yağmurdan bağımsız bir şekilde yaşanan patlama sonrası bölgeye giden ekipler, olaya müdahale etti. Patlama nedeni ile 10 ev ve bir de araç zarar gördü.

Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu, bin personelle çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı

Yaşanan yağış ve su hattı borusunun patlaması konuları ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, gelen yağış uyarısı sonrasında sabah 05.00 itibari ile yaklaşık bin personelle teyakkuza geçtiklerini ifade etti. Başlayan yağış sonrasında su birikintilerinin yaşandığı alanlara anında müdahale edildiğini kaydeden Gündoğdu, bu nedenden dolayı herhangi bir olumsuzluk ve ulaşımda aksama yaşanmadığını dile getirdi. Gebze'de su boru hattının patlamasının yağmurdan kaynaklanmadığını açıklayan Gündoğdu, ekiplerin anında o bölgeye müdahale ettiğini kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sağanak yağışları uyarıları sebebi ile itfaiye, Kocaeli Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Başkanlığı, Fen İşleri Başkanlığı'na bağlı yaklaşık bin ekiple teyakkuzda olduklarını belirten Gündoğdu, olası su baskınları ve olumsuzluklara anında müdahale edileceğini vurguladı.

"Gebze'deki olayla Kocaeli genelinde yaşanan yağış olayı tamamen birbirinden farklı"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ana su hattı borusunun patlamasının yağıştan kaynaklanmadığını ifade eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, ekiplerin konuyla ilgili çalışma başlattığını ifade ederek, "Sabah 05.30 itibari ile 2 olay yaşadık. Olaylardan birisi kentimizde başlayan sağanak yağışlardı. İkinci olay da sabah 08.30 civarında Gebze'deki ana isale İSU'ya ait ana isale hattımız patladı. Gebze'deki olayla Kocaeli genelinde yaşanan yağış olayı tamamen birbirinden farklı. Ana isale hattımızın patlaması ile beraber 10 evimiz zarar gördü. Bir tane de araç zarar gördü. En kısa süre içerisinde ekiplerimiz oraya giderek hasar tespitlerini yaptılar" dedi.

"Yaklaşık bin personel, araç ve ekipmanla hazır bir şekilde bekliyoruz"

Kocaeli'de yaşanan yağışa bin kişilik ekiple anında müdahale edildiğini belirten Gündoğdu, "Kocaeli genelinde yaz yağmurları sebebi ile Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre metrekareye 28 kilogram yağmur düştü. Biz sabah saat 05.00 itibari ile bin tane personelimiz ile sahadaydık. Bunun içerisinde İSU, itfaiye, Fan İşleri, Park ve Bahçeler Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz var. Bu bin tane personelimiz ile birlikte AKOM'da vaziyet aldık. Kentin yukarı kesimlerinden aşağı gelen sular nedeni ile kısa süreli sıkıntılar yaşadık. O da yağmur suyu sisteminin gelen suyu taşıyamamasından kaynaklandı. Çok kısa süreli yollara bir su geri tepmesi oldu. Fakat yarım saat içerisinde bunların hepsi temizlendi . Bir diğer konu ise kentin yukarı kesimlerinde imara açılan, asfaltlanmamış yollardan çamuru bir su akıyormuş gibi bir görüntü oldu. Onun için de sabah erken saatlerden fen işleri ekiplerimizle alanı gezerek hepsini tespit ettik. Öğlenden sonra yağışın hızlanacağı söyleniyor. Fakat bununla ilgili bir saat verilemiyor. Biz ekiplerimizle hazır bir şekilde bekliyoruz. Kocaeli'nin neresinde sıkıntı olursa biz ekiplerimizle orada hazır olarak bekliyor olacağız. Yaklaşık bin personel, araç ve ekipmanla hazır bir şekilde bekliyoruz" diye konuştu.