Son Dakika Haberleri: Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı
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Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı

8 dakika önce

İzmir'de kuvvetli yağış dakikalar içerisinde yolları göle çevirirken, bir çocuk yağmurda eline sabunu alarak yıkandı.

Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı, System.String[]
İzmir'de kuvvetli yağış dakikalar içerisinde yolları göle çevirirken, bir çocuk yağmurda eline sabunu alarak yıkandı. İzmir'de aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yağmur, kentin bazı noktalarında hayatı felç etti. Yağmurun etkili olduğu anlarda çekilen bir görüntü ise güldürdü. Tepecik Mahallesi'nde bir çocuk, eline sabunu alarak yağmurda yıkandı. Tüm bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Çekilen görüntü, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
İzmir, Güncel
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